视频：过去一周，在俄罗斯发动袭击后，应急服务部门出动了700多次

自本周初以来，救援人员和警察已出动700多次，前往俄罗斯在乌克兰发动袭击的现场，以处理相关后果。 上述袭击中包括对扎波罗热州科米舒瓦萨镇的空袭，据报道，此次袭击造成55人死亡。

昨晚，应急服务部门在13个地区展开救援工作，这些地区遭到了占领军发射的弹道导弹和无人机袭击。

在基辅州和波尔塔瓦州，灭火工作仍在进行。五天来，共有多达521栋住宅楼以及教育、医疗和社会机构因炮击受损。

在扎波罗热州科米舒瓦西村，因敌方空袭造成55人遇难，废墟清理工作已持续近一周。

数十名居民被列为失踪人员，DNA鉴定工作仍在持续进行。

俄罗斯的袭击正中人们躲藏的避难所。

由于持续面临炮击威胁，救援人员和警察不得不间歇性地暂停工程机械和警犬的工作。

在执行任务期间，内务部系统的多名工作人员不幸牺牲，包括尼古拉·巴兰达、米哈伊尔·布日恩科、德米特里·别塞丁、米哈伊尔·罗曼诺夫、德尼·科诺瓦连科和阿列克谢·苏舍夫斯基。

另有两名警察——奥列格·杜贝茨基和谢尔盖·别列日科——因敌方无人机袭击而牺牲。

他们所有人都在前线附近的科米舒瓦萨坚守到最后一刻——营救伤员、运送人道主义援助物资并协助当地居民。

来源：内务部

此前，哈尔科夫有两人因俄罗斯的袭击而受伤。

俄罗斯无人机袭击了克雷门丘格的私营企业，造成人员伤亡。

俄军袭击了文尼察州的能源设施，该州出现停电情况。

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