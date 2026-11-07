俄罗斯对哈尔科夫州的炮击造成一名妇女死亡，另有人员受伤

11月7日（周六）当天，俄军对哈尔科夫市及周边地区发动了袭击。据关于炮击后果的汇总报告显示，袭击造成一名妇女死亡，另有人员受伤。

哈尔科夫州检察院在Telegram上发布了这一消息。

“俄军再次袭击哈尔科夫市及周边地区：造成1人死亡，另有人员受伤，”通报中写道。

据检察院消息，约11:00，在哈尔科夫斯洛比德斯基区，一枚初步判定为S-8000“班德罗尔”型火箭弹击中了一栋四层非住宅楼。 多辆机动车受损，一名女性受伤，另有一人被诊断为急性应激反应。

大约12时45分，在该市基辅区一家商贸娱乐中心的停车场，一架FPV无人机击中了一辆汽车，导致该车车身和车窗受损，并波及另一辆车的车窗。

当天下午，在同一地区，一架FPV无人机撞上了超市停车场的沥青路面，导致一辆汽车受损。

在洛齐夫区兹拉托皮尔市，约14:50，一枚据初步判断为S-8000“班德罗尔”型火箭弹击中了一处私人住宅区。 多栋住宅受损，一人出现急性应激反应。

在洛佐瓦市，一架“格拉尼-4”型无人机击中了一所学校的建筑，一名16岁少女出现了急性应激反应。

在德尔加奇社区，约15:00，在德尔加奇—科扎恰·洛潘公路上，靠近别兹鲁基村附近，一架FPV无人机击中了一辆正在行驶的汽车。此次撞击导致该车一名女乘客死亡。 女司机未受伤，也未寻求医疗救助。

消息来源：哈尔科夫州检察院

此前，哈尔科夫有两人因俄罗斯袭击而受伤。

俄罗斯无人机袭击了克雷门丘格的私营企业，造成人员伤亡。

俄军袭击了文尼察州的能源设施，该州出现停电情况。

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