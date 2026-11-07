Rosyjskie ostrzały w obwodzie charkowskim spowodowały śmierć kobiety; są ranni

W sobotę, 7 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Charków i obwód charkowski. W wyniku ataków zginęła kobieta, są też ranni – podano w podsumowaniu skutków ostrzałów.

Informację tę podała na Telegramie prokuratura obwodowa w Charkowie.

„Kolejne rosyjskie ataki na Charków i obwód charkowski: zginęła jedna osoba, są ranni” – czytamy w komunikacie.

Według danych prokuratury około godziny 11:00 w dzielnicy Slobidskij w Charkowie rakieta, wstępnie zidentyfikowana jako typu S-8000 „Banderol”, uderzyła w czteropiętrowy budynek niemieszkalny. Uszkodzono pojazdy, ranna została kobieta, u kolejnej zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

Około godziny 12:45 na parkingu centrum handlowo-rozrywkowego w dzielnicy Kijowskiej dron typu FPV uderzył w samochód, w wyniku czego uszkodzono karoserię i szyby, a także okna jeszcze jednego samochodu.

W ciągu dnia w tej samej dzielnicy dron typu FPV uderzył w asfaltową nawierzchnię parkingu supermarketu, w wyniku czego uszkodzony został samochód.

W miejscowości Zlatopil w rejonie Lozowskim około godziny 14:50 rakieta, wstępnie zidentyfikowana jako typu S-8000 „Banderole”, uderzyła w teren prywatnej posesji. Uszkodzono budynki mieszkalne, a jedna osoba doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W mieście Lozowa dron typu „Geran-4” uszkodził budynek placówki edukacyjnej; 16-letnia dziewczyna doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W gminie Derhachi około godziny 15:00 na drodze Derhachi – Kozacha Lopan, w pobliżu wsi Bezruki, dron typu FPV uderzył w samochód poruszający się po drodze. W wyniku uderzenia zginęła pasażerka pojazdu. Kierowczyni nie odniosła obrażeń i nie zwróciła się o pomoc medyczną.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Charkowie

Wcześniej w Charkowie dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku.

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