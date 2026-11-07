Российские обстрелы Харьковской области унесли жизнь одной женщины, есть пострадавшие

В субботу, 7 ноября, российские войска нанесли удары по Харькову и Харьковской области. В результате ударов погибла женщина, также есть пострадавшие, сообщается в сводке о последствиях обстрелов.

Об этом сообщила в Telegram Харьковская областная прокуратура.

«Очередные российские удары по Харькову и области: погиб человек, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, около 11:00 в Слободском районе Харькова ракета, предположительно типа S-8000 «Бандероль», попала в четырёхэтажное нежилое здание. Повреждены транспортные средства, ранения получила женщина, у ещё одной диагностировали острую стрессовую реакцию.

Примерно в 12:45 на парковке торгово-развлекательного центра в Киевском районе города FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего были повреждены кузов и стекла, а также окна еще одного автомобиля.

Днем в этом же районе FPV-дрон попал в асфальтовое покрытие парковки супермаркета, в результате чего был поврежден автомобиль.

В городе Златополь Лозовского района около 14:50 ракета, предположительно типа S-8000 «Бандероль», попала на территорию частного домовладения. Повреждены жилые дома, один человек перенес острую стрессовую реакцию.

В городе Лозовая беспилотник типа «Герань-4» повредил помещение учебного заведения, 16-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию.

В Дергачевской общине около 15:00 на автодороге Дергачи — Козачья Лопань, недалеко от села Безруки, FPV-дрон попал в автомобиль, двигавшийся по дороге. В результате попадания погибла пассажирка транспортного средства. Водительница не пострадала и за медицинской помощью не обращалась.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Ранее в Харькове в результате российского удара пострадали два человека.

Российские дроны атаковали частные предприятия в Кременчуге, есть пострадавшие.

Россияне атаковали энергетические объекты в Винницкой области, в области возникли перебои с электричеством.

Читай нас в