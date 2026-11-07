Російські обстріли Харківщини забрали життя жінки, є постраждалі
Упродовж суботи, 7 листопада, російські війська атакували Харків та область. Унаслідок ударів загинула жінка, також є постраждалі, повідомляється у зведенні щодо наслідків обстрілів.
Про це повідомила в Телеграмі Харківська обласна прокуратура.
«Чергові російські удари по Харкову та області: загинула людина, є постраждалі», — йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, близько 11:00 у Слобідському районі Харкова ракета, попередньо типу S-8000 «Бандероль», влучила в чотириповерхову нежитлову будівлю. Пошкоджено транспортні засоби, зазнала поранень жінка, ще в однієї діагностували гостру реакцію на стрес.
Орієнтовно о 12:45 на паркувальному майданчику торговельно-розважального центру в Київському районі міста FPV-дрон влучив в автівку, внаслідок чого пошкоджено кузов і скління, а також вікна ще одного авто.
Вдень у цьому ж районі FPV-дрон влучив в асфальтне покриття паркувального майданчика супермаркету, внаслідок чого пошкоджено автомобіль.
У місті Златопіль Лозівського району близько 14:50 ракета, попередньо типу S-8000 «Бандероль», влучила на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено житлові будинки, одна людина зазнала гострої реакції на стрес.
У місті Лозова безпілотник типу «Герань-4» пошкодив приміщення навчального закладу, 16-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.
У Дергачівській громаді близько 15:00 на автодорозі Дергачі — Козача Лопань, неподалік села Безруки, FPV-дрон влучив в автомобіль, який рухався дорогою. Внаслідок влучання загинула пасажирка транспортного засобу. Водійка не постраждала та по медичну допомогу не зверталася.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
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