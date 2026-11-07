这名占领者向指挥官请求提供食物，因为他已经三天没吃东西了，想补充体力以便第二天继续行军。然而，这位军人非但没得到帮助，反而只听到了辱骂。

该段通话录音由乌克兰国防部情报总局公布。

在顿巴斯地区，一名代号为“阿斯特拉罕”的俄罗斯军人连续三天未进食后，向指挥官请求提供食物。

这段对话记录于俄罗斯联邦陆军第150摩托化步兵师第103摩托化步兵团的士兵之间。

“指挥官，求求您了，今天给我点吃的吧，明天我就继续前进，”这名占领军士兵恳求道。

然而，他没有得到提供食物的承诺，反而听到了指挥官的责备。

“阿斯特拉罕人，你凭什么觉得可以这样——今天想要，明天就不想要？[…] 你现在简直是在谄媚我。我不知道，这未免太过分了，”指挥官回答道。

随后，指挥官开始追问部下究竟在抱怨什么：是没休假、没收到包裹，还是伙食问题。

“你到底在气什么：是因为没带你去休假？还是包裹或伙食有问题？我们这儿谁不都这破事儿？”——这位俄罗斯人说道。

直到谈话结束，“阿斯特拉罕”始终没能得到会给他送来食物的承诺。

乌克兰总参谋部情报总局指出，补给问题、食品短缺和体力透支在前线的俄罗斯军人中依然普遍存在。

过去24小时内，乌克兰武装部队在前线消灭了2280名俄罗斯占领军。

需要指出的是，截至11月6日22:00，前线共发生180起交火事件。 俄军发动了53次空袭，投下170枚制导炸弹，并出动了超过3,600架自杀式无人机。

近日，在无人机机组人员的支持下，乌克兰武装部队特种作战部队第3独立团“SHADOW PACK”分队的操作员，在俄罗斯境内成功执行了一次清剿俄军阵地的行动。

乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州推进，并挫败了俄军的进攻——ISW

关注我们在