Okupant zwrócił się do dowódcy z prośbą o posiłek, ponieważ nie jadł już od trzech dni i chciał nabrać sił, by następnego dnia kontynuować marsz. Jednak zamiast pomocy żołnierz usłyszał jedynie wyzwiska.

Nagranie audio opublikowało Główne Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Na Donbasie rosyjski żołnierz o pseudonimie „Astrachański” po trzech dniach bez jedzenia zwrócił się do dowódcy z prośbą o posiłek.

Rozmowę zarejestrowano między żołnierzami 103. pułku strzelców zmotoryzowanych 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych armii RF.

„Dowódco, proszę, nakarm mnie dzisiaj, jutro pójdę dalej” – prosi okupant.

Jednak zamiast obietnicy dostarczenia prowiantu usłyszał od dowódcy wyrzuty.

„Astrachańczyku, skąd wziąłeś, że możesz tak – dzisiaj chcę, jutro nie chcę? […] Już mi się w dupę wciskasz. Nie wiem, to jakoś zbyt wiele” – odpowiedział ten.

Następnie dowódca zaczął wyjaśniać, na co dokładnie narzeka podwładny: na brak urlopu, paczek czy wyżywienia.

„Na co się obrażasz: że nie zabrano cię na urlop? Czy coś jest nie tak z paczkami lub jedzeniem? Tak, u nas wszyscy mają takie gówno” – stwierdził Rosjanin.

Do końca rozmowy „Astrachański” nie usłyszał obietnicy, że dostarczą mu jedzenie.

W Głównym Zarządzie Wywiadu (GUR) zaznaczają, że problemy z zaopatrzeniem, brak produktów spożywczych i wyczerpanie fizyczne pozostają powszechne wśród rosyjskich żołnierzy na froncie.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

Przypomnijmy, że według stanu na godz. 22:00 6 listopada na froncie doszło do 180 starć bojowych. Wojska rosyjskie przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 170 kierowanych bomb lotniczych i wykorzystały ponad 3,6 tysiąca dronów-kamikadze.

W ostatnich dniach operatorzy oddziału SHADOW PACK 3. oddzielnego pułku Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu załóg bezzałogowych statków powietrznych, przeprowadzili udaną operację oczyszczenia rosyjskich pozycji bezpośrednio na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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