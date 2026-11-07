Видео: Российский военный три суток просил еды, но командир ответил ему руганью

Оккупант обратился к командиру с просьбой накормить его, поскольку не ел уже три дня и хотел набраться сил для продолжения движения на следующий день. Однако вместо помощи военный услышал лишь ругань.

Аудиозапись обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На Донбассе российский военный с позывным «Астраханский» после трёх суток без еды обратился к командиру с просьбой накормить его.

Разговор был зафиксирован между военнослужащими 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии армии РФ.

«Командир, ну пожалуйста, накормите меня сегодня, я завтра пойду дальше», — просит оккупант.

Однако вместо обещания доставить продукты он услышал от командира упреки.

«Астраханский, с чего ты взял, что можешь так — сегодня хочу, завтра не хочу? […] Ты мне сейчас уже в задницу лезешь. Не знаю, как-то слишком», — ответил тот.

Впоследствии командир начал выяснять, на что именно жалуется подчинённый: на отсутствие отпуска, посылок или питания.

«На что ты обижаешься: что тебя в отпуск не отвезли? Или что не так с посылками или едой? Да у нас у всех такая х*йня», — заявил россиянин.

До конца разговора «Астраханский» так и не услышал обещания, что ему доставят еду.

В ГУР отмечают, что проблемы с обеспечением, нехватка продуктов и истощение остаются распространенными среди российских военных на фронте.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

Напомним, что по состоянию на 22:00 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские войска нанесли 53 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и задействовали более 3,6 тысячи дронов-камикадзе.

На днях операторы подразделения SHADOW PACK 3-го отдельного полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины при поддержке экипажей беспилотных летательных аппаратов провели успешную операцию по зачистке российских позиций непосредственно на территории РФ.

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