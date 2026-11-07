2023年，乌克兰国防军在第聂伯河左岸的克林卡建立桥头堡的行动，尽管付出了重大代价，但仍成为乌克兰军队的一件历史性事件。 乌克兰武装部队第34独立海军陆战旅参谋长阿利姆·凯里莫夫在接受“克里米亚·现实”项目采访时作出了上述评价。据他称，在战斗中，俄罗斯损失了五个师。

在分析三年前的事件时，这位上校指出，当时敌方的伤亡甚至比乌克兰武装部队更为惨重。据他提供的数据，实际上，俄罗斯军队的五个师被乌克兰武装部队四个海军陆战旅“彻底击溃”。

“这是一场极具历史意义的事件。没错，这对我们来说是一场悲剧，因为付出了巨大代价。所有驻守在左岸的人，所有负责人员运输和后勤保障的人，所有这些军人，我个人都视他们为英雄。 乌克兰武装部队付出了巨大的代价，但必须问：这值得吗？是的，这值得。因为敌军的五个师在与四个海军陆战旅的交锋中被彻底击溃。 “我们虽然有伤亡，但敌方也付出了巨大的代价，”凯里莫夫说道。

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他指出，乌克兰武装部队在南部牵制了俄罗斯军队——俄军指挥部被迫从扎波罗热方向调遣兵力，这使得乌克兰军队得以发动反攻： “当时，关于我们在扎波罗热方向发动反攻等话题便开始流传。 必须考虑到，所有这些被各海军陆战旅‘歼灭’的俄罗斯师——它们全都已丧失战斗力，不再被部署在该方向。而现在，我们正在消灭那些残余势力。”

过去24小时内，乌克兰武装部队在前线消灭了2280名俄罗斯占领军。

需要指出的是，截至11月6日22:00，前线共发生180起交火事件。 俄军发动了53次空袭，投下170枚制导炸弹，并出动了超过3,600架自杀式无人机。

近日，在无人机机组人员的支持下，乌克兰武装部队特种作战部队第3独立团“SHADOW PACK”分队的操作员，直接在俄罗斯境内成功执行了清剿俄军阵地的行动。

乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州推进，并挫败了俄军的进攻——ISW

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