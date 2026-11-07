Operacja Sił Obronnych Ukrainy mająca na celu utworzenie przyczółka w Krynkach na lewym brzegu Dniepru w 2023 roku stała się historycznym wydarzeniem dla ukraińskiej armii, pomimo znacznych strat. Taką ocenę przedstawił w wywiadzie dla projektu „Krym.Realii” szef sztabu 34. oddzielnej brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy Alim Kerimow. Według niego podczas walk Rosja straciła pięć dywizji.

Analizując wydarzenia sprzed trzech lat, pułkownik opowiada, że przeciwnik poniósł wówczas jeszcze większe straty niż Siły Zbrojne Ukrainy. Według jego danych, w rzeczywistości pięć dywizji armii rosyjskiej „zostało zmiecionych” przez cztery brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy.

„To wydarzenie o ogromnym znaczeniu historycznym. Tak, była to dla nas tragedia, ponieważ ponieśliśmy ogromne straty. Wszystkich, którzy byli na lewym brzegu, wszystkich, którzy zajmowali się transportem personelu i logistyką – wszystkich tych żołnierzy osobiście uważam za bohaterów. Siły Zbrojne Ukrainy poniosły bardzo duże straty, ale trzeba zadać sobie pytanie: czy było to tego warte? Tak, było tego warte. Ponieważ przeciwnik „zniszczył” pięć dywizji w starciu z czterema brygadami piechoty morskiej. My ponieśliśmy straty, ale przeciwnik również poniósł ogromne straty” – mówi Kerimow.

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Wskazał on, że Siły Zbrojne Ukrainy zablokowały armię rosyjską na południu – dowództwo Federacji Rosyjskiej zostało zmuszone do przeskupienia swoich sił z kierunku zaporoskiego, co pozwoliło wojskom ukraińskim przeprowadzić kontrofensywę: „Wtedy właśnie zaczęły się dyskusje na temat kontrofensywy na kierunku zaporoskim i tak dalej. Należy wziąć pod uwagę, że wszystkie te rosyjskie dywizje, które zostały „zmiecione” przez wszystkie brygady piechoty morskiej – wszystkie one były niezdolne do walki, nie były już wykorzystywane na tym kierunku. A teraz dobijamy tych, którzy zostali”.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

Przypomnijmy, że według stanu na godz. 22:00 6 listopada na froncie doszło do 180 starć bojowych. Wojska rosyjskie przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 170 kierowanych bomb lotniczych i wykorzystały ponad 3,6 tysiąca dronów-kamikadze.

W ostatnich dniach operatorzy oddziału SHADOW PACK 3. oddzielnego pułku Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu załóg bezzałogowych statków powietrznych, przeprowadzili udaną operację oczyszczania rosyjskich pozycji bezpośrednio na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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