W pierwszym tygodniu listopada Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały 16 130 rosyjskich okupantów.

To najwyższy tygodniowy wynik od początku pełnej inwazji Rosji.

Średnio straty armii rosyjskiej wynosiły ponad 2300 żołnierzy dziennie. To około 100 okupantów na godzinę.

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że rosyjskie dowództwo nadal wysyła żołnierzy do szturmów, pomimo znacznych strat w szeregach.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Przypomnijmy, że Rosja straciła pięć dywizji podczas walk o Krynki.

Rosyjski żołnierz przez trzy doby prosił o jedzenie, ale dowódca odpowiedział mu przekleństwami.

Operatorzy dronów z 41. brygady atakują rosyjską piechotę w Kupiańsku.

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