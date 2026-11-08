В течение недели ВСУ ликвидировали более 16 тысяч российских оккупантов

За первую неделю ноября Силы обороны Украины уничтожили 16 130 российских оккупантов.

Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения России.

В среднем потери российской армии составляли более 2300 военнослужащих ежедневно. Это примерно 100 оккупантов каждый час.

В Генеральном штабе отмечают, что российское командование продолжает отправлять военных на штурмы, несмотря на значительные потери личного состава.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, Россия потеряла пять дивизий во время боев за Крынки.

Российский военный три суток просил еды, но командир ответил ему руганью.

Дроноводители 41-й бригады атакуют российскую пехоту в Купянске.

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