В течение недели ВСУ ликвидировали более 16 тысяч российских оккупантов
За первую неделю ноября Силы обороны Украины уничтожили 16 130 российских оккупантов.
Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения России.
В среднем потери российской армии составляли более 2300 военнослужащих ежедневно. Это примерно 100 оккупантов каждый час.
В Генеральном штабе отмечают, что российское командование продолжает отправлять военных на штурмы, несмотря на значительные потери личного состава.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Напомним, Россия потеряла пять дивизий во время боев за Крынки.
Российский военный три суток просил еды, но командир ответил ему руганью.
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