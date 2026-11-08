В Олешках во время перемирия сторонам разрешили шпионить друг за другом, — Арахамия

Во время временного перемирия в оккупированных Олешках Херсонской области стороны договорились постоянно запускать по два беспилотника для наблюдения за ситуацией и фиксации возможного перемещения войск. Это должно было обеспечить объективный контроль за соблюдением режима прекращения огня.

По словам Арахамии, в начале прекращения огня стороны не предусмотрели механизма контроля за возможными нарушениями.

«Когда мы ввели прекращение огня в первые 24 часа, мы, по сути, забыли внедрить механизм контроля за инцидентами», — сообщил он.

Как пояснил председатель фракции «Слуга народа», представители обеих сторон ссылались на разведывательные данные и заявляли о перемещении войск, перевозке грузов и доставке боеприпасов.

В связи с этим участники переговоров собрались и предложили ввести постоянное наблюдение с помощью беспилотников.

Договоренность предусматривала, что каждая сторона сможет постоянно запускать по два дрона, чтобы фиксировать ситуацию и получать видеодоказательства возможных нарушений. Эти материалы могли использоваться для подтверждения инцидентов и последующих обвинений другой стороны в несоблюдении перемирия.

Арахамия также прокомментировал предположение о том, что одна из сторон могла использовать режим прекращения огня для перемещения и перегруппировки подразделений.

По его мнению, «наверное, правда где-то посередине».

«Может, кто-то этим воспользовался, знаете, для перегруппировки в определенной степени, в меньшем масштабе, но это точно не что-то драматическое, что нанесло бы ущерб позициям украинской армии. Это точно», — подчеркнул Арахамия.

Об этом сообщил член переговорной делегации, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время общения с журналистами в Вашингтоне, в Посольстве Украины в США.

Люди, которых удалось вывезти из временно оккупированных Олешек в рамках гуманитарной миссии, по состоянию на 7 ноября прошли необходимое лечение. После этого они отправились к своим родственникам на подконтрольную Украине территорию.

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