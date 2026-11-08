В Олешках під час перемир’я сторонам дозволили шпигувати один за одним, — Арахамія

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Під час тимчасового перемир’я в окупованих Олешках Херсонської області сторони домовилися постійно запускати по два безпілотники для спостереження за ситуацією та фіксації можливого переміщення військ. Це мало забезпечити об’єктивний контроль за дотриманням режиму припинення вогню.

За словами Арахамії, на початку припинення вогню сторони не передбачили механізму контролю за можливими порушеннями.

«Коли ми започаткували припинення вогню у перші 24 години, ми забули, насправді, впровадити механізм контролю за інцидентами», – повідомив він.

Як пояснив голова фракції «Слуга народу», представники обох сторін посилалися на розвідувальні дані та заявляли про переміщення військ, перевезення вантажів і доставлення боєприпасів.

У зв’язку з цим учасники переговорів зібралися та запропонували запровадити постійне спостереження за допомогою безпілотників.

Домовленість передбачала, що кожна сторона зможе постійно запускати по два дрони, щоб фіксувати ситуацію та отримувати відеодокази можливих порушень. Ці матеріали могли використовуватися для підтвердження інцидентів і подальших звинувачень іншої сторони в недотриманні перемир’я.

Арахамія також прокоментував припущення про те, що одна зі сторін могла використати режим припинення вогню для переміщення та перегрупування підрозділів.

На його думку, «напевно, що правда посередині».

«Може хтось цим скористався, знаєте, для перегрупування певним чином, у меншому масштабі, але це точно не щось драматичне, що зашкодило б позиціям української армії. Це точно», – наголосив Арахамія.

Про це повідомив член переговорної делегації, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, в Посольстві України у США.

Люди, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих Олешків у межах гуманітарної місії, станом на 7 листопада пройшли необхідне лікування. Після цього вони вирушили до своїх родичів на підконтрольній Україні території.

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