在赫尔松州被占领的奥列什基地区实施临时停火期间，双方商定持续各派出两架无人机，以监测局势并记录可能的部队调动情况。 此举旨在确保对停火协议执行情况进行客观监督。

据阿拉哈米亚称，在停火初期，双方并未预见到针对可能出现的违规行为的监督机制。

“在停火开始后的最初24小时内，我们实际上忘记了建立事件监控机制，”他说道。

“人民公仆”党团主席解释称，双方代表均援引情报数据，声称存在部队调动、物资运输及弹药补给的情况。

有鉴于此，谈判代表们召开会议，提议利用无人机实施持续监控。

该协议规定，双方均可同时派出两架无人机，以记录现场情况并获取可能违反停火协议的视频证据。这些材料可用于证实事件发生，并据此指控对方违反停火协议。

阿拉哈米亚还就某一方可能利用停火期调动和重组部队这一推测发表了评论。

在他看来，“真相恐怕介于两者之间”。

“也许有人利用了这一点，你知道，以某种方式进行小规模的部队重组，但这绝对不是什么会损害乌克兰军队阵地的戏剧性事件。这一点可以肯定，”阿拉哈米亚强调道。

谈判代表团成员、“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚在华盛顿的乌克兰驻美大使馆接受记者采访时透露了这一消息。

在人道主义行动框架下，成功从临时被占领的奥列什基撤离的人员，截至11月7日已接受了必要的治疗。随后，他们前往乌克兰控制区与亲属团聚。

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