W Oleszkach podczas rozejmu stronom pozwolono na wzajemne szpiegowanie się — Arakhamia

Podczas tymczasowego zawieszenia broni w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim strony uzgodniły, że będą na bieżąco wysyłać po dwa drony w celu monitorowania sytuacji i rejestrowania ewentualnych przemieszczeń wojsk. Miało to zapewnić obiektywną kontrolę nad przestrzeganiem zawieszenia ognia.

Według Arakhamii na początku zawieszenia ognia strony nie przewidziały mechanizmu kontroli ewentualnych naruszeń.

„Kiedy wprowadziliśmy zawieszenie ognia, w ciągu pierwszych 24 godzin zapomnieliśmy właściwie wdrożyć mechanizm kontroli nad incydentami” – poinformował.

Jak wyjaśnił przewodniczący frakcji „Sługa Narodu”, przedstawiciele obu stron powoływali się na dane wywiadowcze i zgłaszali przemieszczanie się wojsk, transport ładunków oraz dostawy amunicji.

W związku z tym uczestnicy negocjacji zebrali się i zaproponowali wprowadzenie stałego monitoringu za pomocą dronów.

Porozumienie przewidywało, że każda ze stron będzie mogła stale wysyłać po dwa drony w celu rejestrowania sytuacji i uzyskiwania dowodów wideo ewentualnych naruszeń. Materiały te mogłyby być wykorzystywane do potwierdzania incydentów i dalszego oskarżania drugiej strony o nieprzestrzeganie zawieszenia broni.

Arakhamia skomentował również przypuszczenia, że jedna ze stron mogła wykorzystać zawieszenie ognia do przemieszczenia i przegrupowania oddziałów.

Jego zdaniem „prawdopodobnie prawda leży gdzieś pośrodku”.

„Być może ktoś to wykorzystał, no wiecie, do pewnego przegrupowania na mniejszą skalę, ale na pewno nie jest to nic dramatycznego, co mogłoby zaszkodzić pozycjom armii ukraińskiej. To na pewno” – podkreślił Arakhamia.

Informację tę przekazał członek delegacji negocjacyjnej, przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia podczas rozmowy z dziennikarzami w Waszyngtonie, w Ambasadzie Ukrainy w USA.

Osoby, które udało się ewakuować z tymczasowo okupowanych Oleszków w ramach misji humanitarnej, do dnia 7 listopada przeszły niezbędne leczenie. Następnie udały się do swoich bliskich na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę.

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