На Полтавщині уламки дрона пошкодили електролінію — без світла сотні людей

У Лубенському районі Полтавської області уламки російського безпілотника пошкодили лінію електропередачі. Через це близько 450 абонентів у Хорольській громаді тимчасово залишилися без електрики. Наразі енергетики працюють над відновленням світла.

Уламки ворожого БпЛА впали на лінію електропередачі в Лубенському районі та пошкодили її. Унаслідок цього без електропостачання залишилися близько 450 абонентів у Хорольській громаді. Йдеться про тимчасове знеструмлення через пошкодження енергетичної інфраструктури. «У Лубенському районі уламками ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач. Тимчасово без світла залишилися близько 450 абонентів у Хорольській громаді», — написав Дяківнич у своєму Telegram-каналі.

Енергетики вже розпочали ремонтні роботи. Фахівці мають усунути пошкодження та повернути електропостачання жителям громади. Точний час відновлення світла наразі не повідомляють. Місцевих жителів просять стежити за повідомленнями обласної та місцевої влади щодо ситуації з електропостачанням. Про пошкодження повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вранці 11 листопада Полтава опинилася під атакою російських безпілотників, у місті пролунала серія вибухів. Про це повідомили секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова та голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

У ніч на 10 листопада російські війська завдали удару по Полтаві, унаслідок чого пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Про атаку повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Читай нас у