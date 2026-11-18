0:00 / 0:00

Під час операції українські підрозділи використали нову систему зв’язку, яка дозволила обійти обмеження супутникової мережі Starlink.

За даними Financial Times, замість Starshield військові задіяли мережу дронів-ретрансляторів.

Так звані «летючі модеми» забезпечують стабільний зв’язок між операторами та ракетами на відстані сотень кілометрів, дозволяючи коригувати їхній рух до моменту удару.

Нова технологія також підвищує стійкість безпілотників і ракет до засобів ППО та радіоелектронної боротьби.

За даними видання, Росія теж розробляє подібну систему, однак українські військові вже знайшли способи її придушення.

Джерело: Financial Times.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Читай нас у