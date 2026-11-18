В ходе операции украинские подразделения использовали новую систему связи, которая позволила обойти ограничения спутниковой сети Starlink.

По данным Financial Times, вместо Starshield военные задействовали сеть дронов-ретрансляторов.

Так называемые «летающие модемы» обеспечивают стабильную связь между операторами и ракетами на расстоянии сотен километров, позволяя корректировать их движение до момента удара.

Новая технология также повышает устойчивость беспилотников и ракет к средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы.

По данным издания, Россия тоже разрабатывает подобную систему, однако украинские военные уже нашли способы её подавления.

Источник: Financial Times.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

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