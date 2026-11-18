Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска очень интенсивно пытаются наступать на Доброполье и Константиновку. В то же время украинские защитники удерживают прочные позиции. Также глава государства отметил, что принято решение относительно экспорта сельскохозяйственной продукции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне очень интенсивно пытаются наступать на Доброполье и Константиновку, но украинские позиции сильны

«Сегодня был хороший доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. Что касается ситуации на фронте – наши позиции сильны. И хотя россияне очень интенсивно пытаются наступать на Доброполье, на Константиновку, мы уничтожаем оккупантов», – сообщил Зеленский и поблагодарил все украинские подразделения за результаты.

Кроме того, Президент сегодня подробно обсуждал с военными и правительственными чиновниками ситуацию с экспортом.

«Что касается маршрутов в Чёрном море и через страны Европы. Поступали запросы от украинских аграриев, от других представителей нашего бизнеса. Вместе с военными и правительством определили решения, которые помогут», — сообщил Зеленский.

По его словам, «наш аграрный экспорт — это стратегический вопрос как для Украины, так и для многих других стран мира, чья продовольственная безопасность полностью зависит от нашего украинского аграрного производства».

«Я благодарен нашим военным, нашим спецслужбам, правительству за предложения. Мы будем делать то, что необходимо Украине. Это миллиарды долларов для бюджета Украины, это ресурс для аграриев, чтобы провести посевную в следующем году», — резюмировал Президент.

DeepState опроверг заявления Путина об оккупации Константиновки.

Напомним, на фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях

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