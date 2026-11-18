乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄军正极力向多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡发起猛烈进攻。与此同时，乌克兰守军坚守着坚固阵地。此外，总统还指出，已就农产品出口问题作出决定。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄军正极力向多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡发起进攻，但乌克兰的阵地十分稳固

“今天，乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托伊做了一份很好的报告。 关于前线局势——我们的阵地十分稳固。尽管俄军正竭力对多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡发起猛烈进攻，但我们正在消灭这些占领者，”泽连斯基表示，并感谢所有乌克兰部队取得的战果。

此外，总统今天还就出口问题与军方及政府官员进行了详细讨论。

“关于黑海航线以及经由欧洲各国的运输路线。我们收到了乌克兰农业从业者及其他企业提出的请求。我们与军方和政府共同制定了有助于解决问题的方案，”泽连斯基表示。

他表示：“我们的农产品出口不仅对乌克兰而言是战略问题，对世界上许多其他国家同样如此——这些国家的粮食安全完全依赖于乌克兰的农产品生产。”

“我感谢我们的军方、情报部门和政府提出的建议。我们将采取对乌克兰必要的措施。这将为乌克兰预算带来数十亿美元的收入，也是农业生产者开展明年播种工作的资源，”总统总结道。

DeepState驳斥了普京关于占领科斯蒂安蒂诺夫卡的声明。

回顾一下，前线共发生148起交火事件：波克罗夫斯克和科斯蒂安蒂诺夫卡方向战况最为激烈。

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