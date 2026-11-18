大桥上的车辆通行已被中断，结构残骸阻塞了航道。

乌克兰国防部指出，由于可通行路线减少，这给占领军在扎波罗热和赫尔松方向的后勤补给带来了困难。

国防部长叶夫根尼·赫马拉表示，乌克兰将继续对针对其领土的袭击作出回应。

来源：乌克兰国防部

11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，导致约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，因此黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

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