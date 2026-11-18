卷入英国间谍丑闻的俄罗斯能源大亨尤里·沙马拉，是俄罗斯侵略行为的资金支持者之一。 就其扮演的角色而言，他与“察尔格拉德”电视台创始人康斯坦丁·马洛费耶夫颇为相似。

文章作者指出，如果说马洛费耶夫自2014年以来一直公开资助顿巴斯的代理势力并鼓吹帝国主义理念，那么尤里·沙马拉则扮演着更为隐蔽的“混合型赞助人”角色。

沙马拉不发表公开的政治声明，而是专注于暗中供应石油以及资助俄罗斯东正教会的机构。 然而，他们活动的最终效果却如出一辙：马洛费耶夫的机构致力于媒体宣传和招募雇佣兵， 而沙马拉的商业帝国则为俄罗斯军事基础设施提供燃料，并利用俄罗斯东正教会实现资本合法化，从而在俄罗斯联邦获得政治豁免权。

对乌克兰而言，“沙马里案”生动地揭示了普京体制中石油、鲜血与教会权力相互交织的循环。

该媒体强调，通过沙马里家族基金会资助莫斯科牧首区，意味着直接参与针对乌克兰的人道主义战争，并为基辅提供了有力依据，以要求西方伙伴冻结所有俄罗斯 “东正教寡头”的海外资产。

《商业首都》的这篇调查报道探讨了克里姆林宫如何在针对乌克兰的混合战争中利用宗教和大企业。

俄罗斯东正教会首脑声称，战争的胜负由上帝决定。

此外，俄罗斯东正教宗主教基里尔还向全球所有宗教及政界人士抱怨了乌克兰。

此前我们还报道过，在教会领袖中，乌克兰人最信任大都会埃皮法尼乌斯——一项民意调查显示

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