莫斯科已将少尉帕维尔·古多奇金的案件移交法院审理，他被指控杀害了拒绝行贿的俄罗斯军人。

此前，他因参与一宗雇凶杀人案而被判处16年监禁，但随后获得普京特赦，并被派往乌克兰参战。

据调查称，古多奇金与中尉根纳季·卡扎科夫在第272摩托化步兵团内组建了一个犯罪团伙。 他们以免除突击任务、提供医疗救助和批准休假为由勒索钱财。对于拒绝付款者，他们要么施以殴打，要么将其派往明知会丧命的任务中。

古多奇金案涉及46起犯罪情节。与此同时，该团官兵提交的集体投诉中提到，该犯罪团伙可能有约300名受害者。

据该媒体报道，为掩盖犯罪痕迹，遇害者的遗体可能被埋在荒废之地，或通过爆炸销毁。根据调查方的说法，古多奇金本人是直接实施者，而卡扎科夫则被认为是该团伙的组织者。

在莫斯科，侵略国俄罗斯联邦的安全局宣布逮捕了一名涉嫌参与炸毁谢尔盖·扎沃罗特内汽车的女子。

波兰语媒体对俄罗斯联邦安全局（FSB）在一段视频中展示的通信记录真实性表示怀疑，该视频涉及在加里宁格勒州抓获的两名所谓波兰特工。

在侵略国俄罗斯，联邦安全局（FSB）宣称在加里宁格勒州逮捕了两名波兰公民。俄罗斯特工机构指控他们为波兰情报机构工作。这些说法在报道中未得到独立证实。

自2027年3月1日起，俄罗斯联邦安全局（FSB）可获取俄罗斯加密货币交易所及兑换平台客户的完整信息。 具体包括护照信息、纳税人识别号、电话号码和电子邮箱地址、银行账户及加密货币钱包信息、交易记录和通信记录，以及平台存储的其他信息。

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