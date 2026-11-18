В Москве передали в суд дело младшего лейтенанта Павла Гудочкина, которого обвиняют в убийствах российских военнослужащих, отказывавшихся давать взятки.

Ранее он отбывал 16-летний срок за соучастие в заказном убийстве, но был помилован Путиным и отправлен на войну против Украины.

По версии следствия, Гудочкин вместе с лейтенантом Геннадием Казаковым создал преступную группу в 272-м мотострелковом полку. Они вымогали деньги за освобождение от штурмов, медицинскую помощь и отпуска. Тех, кто отказывался платить, избивали или отправляли на заведомо смертельные задания.

В деле Гудочкина фигурируют 46 эпизодов. В то же время в коллективной жалобе военнослужащих полка речь шла примерно о 300 возможных жертвах преступной группы.

По данным издания, тела убитых могли закапывать в заброшенных местах или уничтожать взрывами, чтобы скрыть следы преступлений. Сам Гудочкин, по версии следствия, был непосредственным исполнителем, тогда как организатором группы считают Казакова.

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