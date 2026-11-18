W Moskwie skierowano do sądu sprawę podporucznika Pawła Gudoczkin, którego oskarża się o zabójstwa rosyjskich żołnierzy, którzy odmawiali płacenia łapówek.

Wcześniej odbywał 16-letnią karę pozbawienia wolności za współudział w zabójstwie na zlecenie, ale został ułaskawiony przez Putina i wysłany na wojnę przeciwko Ukrainie.

Według wersji śledztwa Gudoczkina wraz z porucznikiem Giennadijem Kazakowem utworzył grupę przestępczą w 272. pułku strzelców zmotoryzowanych. Wymagali pieniędzy w zamian za zwolnienie z udziału w szturmach, opiekę medyczną oraz urlopy. Tych, którzy odmawiali płacenia, bili lub wysyłali na misje, o których z góry wiedzieli, że zakończą się śmiercią.

W sprawie Gudoczkina figuruje 46 epizodów. Jednocześnie we zbiorowej skardze żołnierzy pułku mowa była o około 300 potencjalnych ofiarach grupy przestępczej.

Według danych publikacji ciała zabitych mogły być ukrywane w opuszczonych miejscach lub niszczone za pomocą wybuchów, aby zatuszować ślady zbrodni. Sam Gudoczkina, według wersji śledztwa, był bezpośrednim sprawcą, natomiast za organizatora grupy uważa się Kazakowa.

W Moskwie Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, ogłosiła zatrzymanie kobiety podejrzanej o udział w wysadzeniu samochodu Siergieja Zawrotnego.

Osoby posługujące się językiem polskim poddały w wątpliwość autentyczność korespondencji, którą rosyjska FSB pokazała w filmie dotyczącym zatrzymania dwóch rzekomych agentów polskich służb specjalnych w obwodzie kaliningradzkim.

W Rosji, państwie-agresorze, FSB ogłosiła zatrzymanie dwóch obywateli Polski w obwodzie kaliningradzkim. Rosyjskie służby specjalne oskarżyły ich o współpracę z polskimi służbami wywiadowczymi. Twierdzenia te nie znalazły niezależnego potwierdzenia w materiale.

Od 1 marca 2027 r. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej może uzyskać dostęp do pełnych informacji o klientach rosyjskich giełd kryptowalut i kantorów wymiany. Chodzi o dane paszportowe, numery identyfikacji podatkowej, numery telefonów i adresy e-mail, dane rachunków bankowych i portfeli kryptowalutowych, historię transakcji i korespondencji, a także inne informacje przechowywane przez platformy.

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