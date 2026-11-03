ФСБ зможе стежити за операціями росіян на криптоплатформах без рішення суду

0:00 / 0:00

Із 1 березня 2027 року Федеральна служба безпеки РФ може отримати доступ до повної інформації про клієнтів російських криптобірж та обмінників. Ідеться про паспортні дані, ІПН, номери телефонів та електронні адреси, реквізити банківських рахунків і криптогаманців, історію операцій і листування, а також інші відомості, які зберігають платформи. Про це повідомив співзасновник проєкту «Роскомсвобода» Саркіс Дарбинян, посилаючись на поправки Центробанку РФ.

Запропонований механізм передбачає вимоги, подібні до тих, що були запроваджені так званим «пакетом Ярової» у 2016 році. Криптобіржі та обмінники повинні будуть власним коштом придбати, встановити й обслуговувати обладнання СОРМ-3, призначене для збору інформації про користувачів та її передавання силовим структурам на запит, зокрема без рішення суду.

Представники криптовалютного ринку, серед яких профільні асоціації, просили Центробанк пом’якшити вимоги. Зокрема, пропонували передбачити захист приватних ключів клієнтів або встановити триваліший перехідний період. Однак регулятор наполіг на виконанні всіх вимог ФСБ уже з 1 березня 2027 року. Особливих умов не погодили навіть для «Сберу».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Ще одна велика криптобіржа оголосила про припинення роботи з росіянами.

Криптобіржа Bitget внесла Росію, Білорусь і Казахстан до списку заборонених країн, резиденти яких не зможуть користуватися послугами платформи.

Нагадаємо, у Білорусі заблокували криптовалютні біржі Bybit та OKX.

Читай нас у