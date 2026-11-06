Трамп цинічно прокоментував загибель цивільних в Україні через удари РФ

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Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні «кривавою лазнею» та заявив, що цивільні гинуть по обидва боки конфлікту. Так він прокоментував російські удари по українських містах, згадавши також про втрати серед населення Росії.

На запитання журналіста про те, що Путін просто зараз вбиває українських цивільних у їхніх будинках, автобусах та школах, Дональд Трамп перевів увагу на Росію.

Президент США заявив, що постійно порушує цю тему, але одразу додає «і в зворотний бік», стверджуючи, що Росія так само втрачає цивільних, а все, що відбувається, – це «кровава лазня».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 4 листопада заявив, що прямує до Вашингтона, де має зустрітися з першою леді США Меланією Трамп.

Раніше Лубінець пояснив свої рукостискання з російською омбудсменкою.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

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