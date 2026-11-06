Трамп цинично прокомментировал гибель мирных жителей в Украине в результате ударов РФ

Президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине «кровавой баней» и заявил, что гибнут мирные жители с обеих сторон конфликта. Так он прокомментировал российские удары по украинским городам, упомянув также о потерях среди населения России.

На вопрос журналиста о том, что Путин прямо сейчас убивает украинских мирных жителей в их домах, автобусах и школах, Дональд Трамп перевел внимание на Россию.

Президент США заявил, что постоянно поднимает эту тему, но сразу добавляет «и в обратную сторону», утверждая, что Россия так же теряет мирных жителей, а все, что происходит, — это «кровавая баня».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 4 ноября заявил, что направляется в Вашингтон, где должен встретиться с первой леди США Меланией Трамп.

Ранее Лубинец объяснил свои рукопожатия с российской омбудсменкой.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

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