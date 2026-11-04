Лубінець вирушив до США на зустріч із Меланією Трамп

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 4 листопада прямує до Вашингтона, де має зустрітися з першою леді США Меланією Трамп.

«Прямую до Вашингтона. Попереду важливі зустрічі», — зазначив омбудсман.

Він додав, що перебуває у дорозі, та запитав в українців: «Якби ви могли передати одне повідомлення першій леді США Меланії Трамп, що б ви їй сказали?».

Раніше Лубінець пояснив свої рукостискання з російською омбудсменкою.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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