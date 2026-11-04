Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec 4 listopada udaje się do Waszyngtonu, gdzie ma spotkać się z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych Melanią Trump.

„Wybieram się do Waszyngtonu. Przed nami ważne spotkania” – zaznaczył rzecznik praw człowieka.

Dodał, że jest w drodze, i zapytał Ukraińców: „Gdybyście mogli przekazać jedną wiadomość pierwszej damie USA Melanii Trump, co byście jej powiedzieli?”.

Wcześniej Lubinec wyjaśnił swoje uściski dłoni z rosyjską rzeczniczką praw obywatelskich.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby umożliwić przeprowadzenie misji humanitarnej w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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