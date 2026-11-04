Лубинец отправился в США на встречу с Меланией Трамп

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 4 ноября отправляется в Вашингтон, где должен встретиться с первой леди США Меланией Трамп.

«Отправляюсь в Вашингтон. Впереди важные встречи», — отметил омбудсмен.

Он добавил, что находится в пути, и спросил у украинцев: «Если бы вы могли передать одно сообщение первой леди США Мелании Трамп, что бы вы ей сказали?».

Ранее Лубинец объяснил свои рукопожатия с российской омбудсменкой.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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