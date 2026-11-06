Prezydent USA Donald Trump nazwał wojnę na Ukrainie „krwawą rzezią” i stwierdził, że po obu stronach konfliktu giną cywile. W ten sposób skomentował rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, wspominając również o ofiarach wśród ludności Rosji.

W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o to, że Putin właśnie teraz zabija ukraińskich cywilów w ich domach, autobusach i szkołach, Donald Trump skierował uwagę na Rosję.

Prezydent USA stwierdził, że nieustannie porusza ten temat, ale od razu dodaje „i w drugą stronę”, twierdząc, że Rosja również ponosi straty wśród ludności cywilnej, a wszystko, co się dzieje, to „krwawa rzeź”.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec oświadczył 4 listopada, że udaje się do Waszyngtonu, gdzie ma spotkać się z pierwszą damą USA Melanią Trump.

Wcześniej Lubinec wyjaśnił swoje uściski dłoni z rosyjską rzeczniczką praw człowieka.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

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