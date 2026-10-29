Ще одна велика криптобіржа оголосила про припинення роботи з росіянами

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Криптобіржа KuCoin припинила обслуговувати користувачів із рф та Білорусі слідом за платформами Bitget і MEXC. Обмеження поширюються на всі продукти та послуги біржі. У компанії пояснили таке рішення дотриманням нормативних вимог та запевнили, що забезпечать упорядкований процес припинення дії договору, аби користувачі змогли закрити позиції та вивести свої активи.

У рейтингу криптобірж від Coinmarketcap платформа KuCoin посідає восьме місце із добовим обсягом торгів близько 1,2 мільярда доларів. За власними даними платформи, вона має близько 45 мільйонів користувачів.

Про аналогічні рішення щодо користувачів із рф та Білорусі у жовтні оголосили дві інші криптобіржі з топ-10 рейтингу Coinmarketcap — Bitget і MEXC. Обидві площадки також пояснили зміни міжнародними регуляторними вимогами та пообіцяли надати час на закриття угод і виведення коштів.

Джерело: РБК Крипто.

Криптобіржа Bitget внесла Росію, Білорусь і Казахстан до списку заборонених країн, резиденти яких не зможуть користуватися послугами платформи.

Нагадаємо, у Білорусі заблокували криптовалютні біржі Bybit та OKX.

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