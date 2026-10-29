Еще одна крупная криптовалютная биржа объявила о прекращении работы с россиянами

Криптобиржа KuCoin прекратила обслуживать пользователей из РФ и Беларуси вслед за платформами Bitget и MEXC. Ограничения распространяются на все продукты и услуги биржи. В компании объяснили такое решение соблюдением нормативных требований и заверили, что обеспечат упорядоченный процесс расторжения договора, чтобы пользователи смогли закрыть позиции и вывести свои активы.

В рейтинге криптобирж от Coinmarketcap платформа KuCoin занимает восьмое место с суточным объемом торгов около 1,2 миллиарда долларов. По собственным данным платформы, у нее около 45 миллионов пользователей.

Об аналогичных решениях в отношении пользователей из РФ и Беларуси в октябре объявили две другие криптобиржи из топ-10 рейтинга Coinmarketcap — Bitget и MEXC. Обе площадки также объяснили изменения международными регуляторными требованиями и пообещали предоставить время на закрытие сделок и вывод средств.

Источник: РБК Крипто.

Криптобиржа Bitget внесла Россию, Беларусь и Казахстан в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами платформы.

Напомним, в Беларуси заблокировали криптовалютные биржи Bybit и OKX.

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