Информация о якобы побеге двух вооруженных российских военнопленных и расстреле автомобиля украинских военных в Харьковской области не соответствует действительности. В Вооруженных силах Украины опровергли эти сообщения, которые распространялись в сети, и назвали их фейком.

В сети массово распространялись сообщения о том, что вблизи Староверовки из-под стражи ВСП якобы сбежали двое вооруженных пленных.

Также в этих фейковых сообщениях говорилось о якобы расстреле автомобиля сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация полностью не соответствует действительности.

Никаких подобных инцидентов в ВСП не фиксировалось, а подразделения работают в штатном режиме.

Представителей СМИ, социальных сетей и блогеров призывают тщательно проверять данные и пользоваться только официальными источниками.

Об этом сообщается со ссылкой на Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

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