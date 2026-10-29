Уганда сообщила о 27 гражданах, погибших в войне против Украины — Reuters
По меньшей мере 27 граждан Уганды, завербованных в российскую армию для участия в войне против Украины, погибли или считаются погибшими.
Об этом говорится в письме посольства Уганды в Москве в Министерство иностранных дел страны.
В документе указано, что гибель 11 угандийцев подтверждена, тогда как тела ещё 16 человек найти не удалось. Среди них могут быть и те, кто находится в плену.
Посольство получило соответствующую информацию от российского Министерства иностранных дел по дипломатическим каналам. Представитель МИД Уганды подтвердил подлинность письма.
Источник: Reuters
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