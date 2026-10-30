россия — государство-агрессор — нанесла новый удар баллистическими ракетами по Киеву, Украина. В Дарницком районе произошло попадание в складское здание, вследствие чего возник пожар. Перед этим в разных районах столицы прозвучало немногим более шести взрывов, сообщает Der Spiegel со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Зеленский просит Patriot

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что, по данным разведки, россия планирует новые атаки баллистическими ракетами. В ночном видеообращении он вновь обратился к западным союзникам с просьбой предоставить больше средств противовоздушной обороны, прежде всего американских систем Patriot.

«Нам нужны средства, чтобы уничтожить все это российское зло», — сказал Зеленский. По украинским данным, во время ракетного удара на земле были уничтожены два российских боевых самолета Су-34. Также во время другой атаки была повреждена пусковая установка российских ракет «Искандер».

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Удары по аэродрому и Днепру

Военно-морские силы Украины сообщили об ударе ракетами «Нептун» по военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области россии. Аэродром расположен более чем в 450 километрах от территории, контролируемой Украиной. Российские военные не комментировали эти сообщения, однако связанные с армией рф блогеры косвенно подтвердили потерю.

Кроме того, Reuters со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии сообщило о гибели сотрудника Запорожской АЭС вследствие атаки беспилотника. Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа заявил, что в результате российского удара дронами по вокзалу в Днепре погибли 13 человек, не менее десяти получили ранения.

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