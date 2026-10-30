Rosja — państwo-agresor — przeprowadziła kolejny atak rakietami balistycznymi na Kijów w Ukrainie. W dzielnicy darnyckiej doszło do trafienia budynku magazynowego, w wyniku czego wybuchł pożar. Wcześniej w różnych dzielnicach stolicy rozległo się nieco ponad sześć eksplozji, informuje Der Spiegel, powołując się na mera Kijowa Witalija Kliczkę.

Zełenski prosi o systemy Patriot

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył wcześniej, że według danych wywiadowczych Rosja planuje nowe ataki rakietami balistycznymi. W nocnym wystąpieniu wideo ponownie zwrócił się do zachodnich sojuszników z prośbą o przekazanie większej liczby środków obrony powietrznej, przede wszystkim amerykańskich systemów Patriot.

„Potrzebujemy środków, aby zniszczyć całe to rosyjskie zło” — powiedział Zełenski. Według ukraińskich danych podczas uderzenia rakietowego na ziemi zniszczono dwa rosyjskie samoloty bojowe Su-34. Podczas innego ataku uszkodzono również wyrzutnię rosyjskich rakiet Iskander.

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Uderzenia w lotnisko i Dniepr

Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała o uderzeniu rakietami Neptun w wojskowe lotnisko Marinowka w obwodzie wołgogradzkim Rosji. Lotnisko znajduje się ponad 450 kilometrów od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Rosyjskie wojsko nie skomentowało tych doniesień, jednak blogerzy powiązani z armią Federacji Rosyjskiej pośrednio potwierdzili stratę.

Ponadto Reuters, powołując się na Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, poinformował o śmierci pracownika Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w wyniku ataku drona. Wcześniej szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Hanzha oświadczył, że w wyniku rosyjskiego ataku dronów na dworzec w Dnieprze zginęło 13 osób, a co najmniej 10 zostało rannych.

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