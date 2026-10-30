俄罗斯——侵略国——对乌克兰基辅发动了新一轮弹道导弹袭击。达尔尼茨基区一座仓库建筑遭到击中，因而引发火灾。在此之前，首都多个地区传出略多于六次爆炸声，《明镜周刊》报道，并援引基辅市长维塔利·克利奇科的话称。

泽连斯基请求提供“爱国者”系统

总统弗拉基米尔·泽连斯基此前表示，根据情报数据，俄罗斯正在计划新的弹道导弹袭击。他在夜间视频讲话中再次呼吁西方盟友提供更多防空装备，首先是美国“爱国者”系统。

泽连斯基说：“我们需要手段来摧毁这一切俄罗斯邪恶。”根据乌克兰方面的数据，在这次导弹袭击期间，两架俄罗斯苏-34战斗机在地面被摧毁。另一次袭击中，一套俄罗斯“伊斯坎德尔”导弹发射装置也被损坏。

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对机场和第聂伯罗的袭击

乌克兰海军报告称，使用“海王星”导弹打击了位于俄罗斯伏尔加格勒州的马里诺夫卡军用机场。该机场距离乌克兰控制的领土超过450公里。俄罗斯军方没有对这些报道发表评论，但与俄罗斯军队有关联的博主间接证实了这一损失。

此外，路透社援引国际原子能机构的消息报道，一名扎波罗热核电站员工因无人机袭击死亡。此前，第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·汉扎表示，俄罗斯无人机袭击第聂伯火车站造成13人死亡，至少10人受伤。

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