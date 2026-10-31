俄罗斯占领军试图在赫尔松州临时被占领的奥列什基地区开展人道主义行动期间，诋毁乌克兰国防军。

隶属于“南方”军区的乌克兰部队严格遵守了停火协议。与此同时，俄军却利用战斗暂停的时机谋取私利。

据“南方”军区发言人马克西姆·克拉夫丘克称，占领军进行了部队轮换，加固了阵地，在道路上部署了反无人机防御系统，加强了后勤保障并运送了弹药。

此外，乌克兰军方多次记录到俄罗斯侦察无人机飞行及从无人机上投掷物体的活动。乌克兰国防军认为，此类行动旨在挑起事端，并指责乌克兰违反停火协议。

“南部”作战集团强调，停火纯属人道主义性质，对于向平民提供援助以及将民众疏散至乌克兰控制区而言必不可少。

乌克兰部队继续掌控局势并密切关注俄军动向，以防止可能发生的挑衅行为。

来源：乌克兰真理报

在赫尔松州的奥列什基，开展了一项旨在营救和疏散当地居民的人道主义行动。为实施该行动，赫尔松方向已建立停火机制，通往该市的道路也已清除地雷。此外，人道主义物资也已运抵该地。

第四架也是最后一架载有从赫尔松州奥列什基撤离的乌克兰公民的飞机，已降落在白俄罗斯戈梅利。预计数小时后，这些撤离人员将随乌克兰代表团一同抵达乌克兰境内。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区的奥列什基居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其运送了人道主义援助物资。

人权专员另指出，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程途中。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

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