四架载有来自暂时被占领的奥列什基居民的飞机抵达白俄罗斯戈梅利。撤离行动是在乌克兰和俄罗斯这一侵略国代表商定的临时停火期间进行的。RMF24对此进行了报道。

撤离路线

据该媒体报道，撤离人员中有老年人、儿童和宠物。人们首先乘坐巴士被送往黑海沿岸的俄罗斯阿纳帕，随后从那里飞往白俄罗斯。戈梅利机场为他们设置了临时帐篷营地。

乌克兰人民代表达维德·阿拉哈米亚在Telegram上表示，最后一架、第四架飞机已在戈梅利降落。据他所说，数小时内，被撤离的乌克兰公民将与乌克兰代表团一起抵达乌克兰境内。

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临时停火的条件

奥列什基仍处于俄罗斯军队的暂时占领之下。据估计，约有2000人留在该市，无法获得食品和饮用水，其中包括50名儿童。通往该市的道路被布雷，俄罗斯无人机则在周边巡逻，这使平民自行撤离变得困难。

停火自10月27日起生效，据RMF24消息，将持续至11月1日22时59分。白宫表示，美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普促成了该协议的达成。她还表示，停火范围将扩大至奥列什基以外，以便人道主义车队能够抵达其他居民点。

撤离人员将经由新胡塔—诺维亚里洛维奇检查站返回乌克兰。正如《金融时报》指出的那样，同意撤离的人必须先经过俄罗斯领土或暂时被占领的克里米亚，之后才能返回乌克兰控制的地区。

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