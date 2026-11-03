在马里乌波尔，被拆除的房屋原址上正在为俄罗斯安全部队人员建造住房

马里乌波尔市议会通报了这一情况。

据市议会称，2023年，占领者在冶金工人大道上拆除了至少七栋高层住宅楼。虽然曾向居民承诺提供补偿性住房，但大多数人至今仍未获得。

取而代之的是，一家俄罗斯开发商正在被毁建筑原址上兴建名为“列宁格勒街区”的商业住宅综合体。公寓已开始出售，一套无家具的一居室价格高达近8万美元。

“他们承诺给我们住房，却让我们露宿街头。我们根本无力购买按揭房，”市议会援引了马里乌波尔市民在社交媒体上的投诉。

截至2026年10月，开发商已建成四栋楼宇。计划于2028年前全面竣工。

马里乌波尔市军事行政长官瓦迪姆·博伊琴科强调，这些新楼盘的公寓并非由失去家园的当地居民购买，而是由外来的俄罗斯安全部队人员和官员购入。

“在马里乌波尔市民被毁住宅原址上兴建商业房地产，是俄罗斯联邦蓄意的犯罪政策，”博伊琴科表示。

来源：马里乌波尔市议会

在马里乌波尔，占领者正强行夺取当地居民的公寓。

在被占领的马里乌波尔，俄军正筹备新一轮非法住房分配。

在马里乌波尔，占领者未支付承诺的被毁住房补偿金。

在马里乌波尔，负责城市重建的建筑工人普遍未能领到工资。