在马里乌波尔，被拆除的房屋原址上正在为俄罗斯安全部队人员建造住房
在暂时被占领的马里乌波尔，至少有七栋被拆除的高层建筑原址上正在兴建一个商业住宅综合体。 当地居民原本被承诺会获得补偿性住房来弥补失去的住所，如今却无家可归；而据市政府称，这些新房产正被俄罗斯安全部队人员和官员购入。
马里乌波尔市议会通报了这一情况。
据市议会称，2023年，占领者在冶金工人大道上拆除了至少七栋高层住宅楼。虽然曾向居民承诺提供补偿性住房，但大多数人至今仍未获得。
取而代之的是，一家俄罗斯开发商正在被毁建筑原址上兴建名为“列宁格勒街区”的商业住宅综合体。公寓已开始出售，一套无家具的一居室价格高达近8万美元。
“他们承诺给我们住房，却让我们露宿街头。我们根本无力购买按揭房，”市议会援引了马里乌波尔市民在社交媒体上的投诉。
截至2026年10月，开发商已建成四栋楼宇。计划于2028年前全面竣工。
马里乌波尔市军事行政长官瓦迪姆·博伊琴科强调，这些新楼盘的公寓并非由失去家园的当地居民购买，而是由外来的俄罗斯安全部队人员和官员购入。
“在马里乌波尔市民被毁住宅原址上兴建商业房地产，是俄罗斯联邦蓄意的犯罪政策，”博伊琴科表示。
来源：马里乌波尔市议会
在被占领的马里乌波尔，俄军正筹备新一轮非法住房分配。
在马里乌波尔，占领者未支付承诺的被毁住房补偿金。
在马里乌波尔，负责城市重建的建筑工人普遍未能领到工资。