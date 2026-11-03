Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

По данным горсовета, в 2023 году оккупанты снесли как минимум семь многоэтажек на проспекте Металлургов. Их жильцам пообещали компенсационное жилье, однако большинство до сих пор его не получило.

Вместо этого на месте разрушенных домов российский застройщик возводит коммерческий жилой комплекс «Ленинградский квартал». Квартиры уже выставлены на продажу, а стоимость однокомнатной квартиры без мебели достигает почти 80 тысяч долларов.

«Нам обещали жилье, но оставили под открытым небом. У нас нет возможности покупать квартиры в ипотеку», — цитирует горсовет жалобы мариупольцев в соцсетях.

По состоянию на октябрь 2026 года застройщик уже возвел четыре корпуса. Полностью завершить строительство планируют к 2028 году.

Начальник Мариупольской городской военной администрации Вадим Бойченко подчеркнул, что квартиры в таких новостройках покупают не местные жители, лишившиеся крова, а приезжие российские силовики и чиновники.

«Строительство коммерческой недвижимости на месте разрушенного жилья мариупольцев — это сознательная преступная политика РФ», — заявил Бойченко.

Источник: Мариупольский горсовет

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