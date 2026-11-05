В результате атаки вражеских дронов в Бучанском районе пострадали два человека

В Бучанском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников на территорию производственно-складского предприятия пострадали двое гражданских лиц.

По данным Киевской областной военной администрации, у женщины развилась острая стрессовая реакция, а мужчина получил ожог предплечья; обоим была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации. Взрывной волной повреждены соседнее складское здание, два частных дома и два автомобиля; на месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Киевская областная военная администрация.

5 ноября российские войска атаковали несколько населенных пунктов Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Известно о пострадавших.

Два майора полиции — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — скончались от тяжелых ранений, полученных в результате российского удара по служебному автомобилю вблизи Комышувахи Запорожской области.

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