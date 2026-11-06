Путин учредил должности двух новых заместителей министра обороны РФ

Диктатор РФ Владимир Путин указом № 830 от 6 ноября внес изменения в положение о Министерстве обороны РФ от 2004 года, учредив две новые должности заместителей министра — начальника тыла и начальника вооружения Вооруженных сил РФ.

Согласно обнародованному документу, решение принято в рамках продолжающейся реорганизации военного руководства страны-агрессора, при этом предельная численность заместителей главы оборонного ведомства осталась неизменной и составляет 12 человек.

Ранее, в августе, на должность заместителя министра по вопросам тылового обеспечения войск был назначен генерал-полковник Валерий Солодчук, а также перераспределены функциональные обязанности других должностных лиц, ответственных за закупку и развитие вооружения.

Источник: российские СМИ.

В Москве арестовали начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-майора Сергея Никитушкина. Он является участником так называемой «СВО».В Московской области России задержали заместителя начальника областного управления МВД — начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова. Его подозревают в присвоении топлива, принадлежавшего ведомству.

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