Зеленский заявил, что Украина подготовила новые ответы на российские удары

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике, тепловой и водной инфраструктуре, а также по гражданской логистике.

В ответ Украина уже определила дальнейшие шаги.

По словам Зеленского, Россия отказалась от деэскалации и продолжает применять ракеты и ударные беспилотники против критической инфраструктуры Украины.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли. Также он упомянул о дальнобойных ударах, применении средств поражения средней дальности и давлении международных партнеров на Москву.

Источник: Владимир Зеленский (Telegram)

Видео: В Краснодарском крае под удар попал Афипский НПЗ.

Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

До этого дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.

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