Dyktator Federacji Rosyjskiej Władimir Putin dekretem nr 830 z dnia 6 listopada wprowadził zmiany do regulaminu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej z 2004 roku, ustanawiając dwa nowe stanowiska zastępców ministra – szefa tyłu oraz szefa uzbrojenia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem decyzja ta została podjęta w ramach trwającej reorganizacji dowództwa wojskowego kraju-agresora, przy czym maksymalna liczba zastępców szefa resortu obrony pozostała niezmieniona i wynosi 12 osób.

Wcześniej, w sierpniu, na stanowisko wiceministra ds. zaopatrzenia wojskowego mianowano generała pułkownika Walerija Solodczuka, a także dokonano podziału obowiązków innych urzędników odpowiedzialnych za zakupy i rozwój uzbrojenia.

Źródło: rosyjskie media.

W Moskwie aresztowano szefa departamentu bazy szkoleniowo-materiałowej Głównego Zarządu Przygotowania Bojowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generała majora Siergieja Nikitushkina. Jest on uczestnikiem tzw. „SVO”.W obwodzie moskiewskim w Rosji zatrzymano zastępcę szefa obwodowego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – szefa tyłu, generała majora służby wewnętrznej Siergieja Malkowa. Jest on podejrzany o sprzeniewierzenie paliwa należącego do resortu.

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