Rosjanie zabili pracownika elektrowni za pomocą drona podczas prac remontowych
Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny zaatakował ekipę remontową firmy DTEK, która wykonywała prace w rejonie przyfrontowym. W wyniku ataku zginął 50-letni energetyk Mykoła Bogatyrow.
Rzecznik prasowy firmy złożył kondolencje rodzinie i współpracownikom zmarłego oraz podkreślił, że systematyczne ataki ze strony Rosji nadal stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia ukraińskich specjalistów, którzy odbudowują infrastrukturę energetyczną w niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunkach.
Źródło: DTEK.
Rosja poinformowała o ataku na elektrownie cieplne w trzech obwodach Ukrainy oraz na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.
W Kijowie i wielu obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.
Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.