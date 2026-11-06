Rosjanie zabili pracownika elektrowni za pomocą drona podczas prac remontowych

Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny zaatakował ekipę remontową firmy DTEK, która wykonywała prace w rejonie przyfrontowym. W wyniku ataku zginął 50-letni energetyk Mykoła Bogatyrow.

Rzecznik prasowy firmy złożył kondolencje rodzinie i współpracownikom zmarłego oraz podkreślił, że systematyczne ataki ze strony Rosji nadal stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia ukraińskich specjalistów, którzy odbudowują infrastrukturę energetyczną w niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Źródło: DTEK.

Rosja poinformowała o ataku na elektrownie cieplne w trzech obwodach Ukrainy oraz na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

W Kijowie i wielu obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.

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