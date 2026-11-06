Россияне с помощью дрона убили энергетика во время ремонтных работ

Российский беспилотный летательный аппарат нанес удар по ремонтной бригаде компании ДТЭК, которая выполняла работы в прифронтовом регионе. В результате вражеской атаки погиб 50-летний энергетик Николай Богатырев.

В пресс-службе компании выразили соболезнования родным и коллегам погибшего и подчеркнули, что систематические атаки со стороны РФ продолжают представлять прямую угрозу для жизни украинских специалистов, восстанавливающих энергетическую инфраструктуру в чрезвычайно сложных и опасных условиях.

Источник: ДТЭК.

Россия заявила об атаке на ТЭС в трёх областях Украины и портовую инфраструктуру Одесской области.

В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.

Напомним, в Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта.

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